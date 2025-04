Salah e Van Dijk perto de renovar com o Liverpool

Os torcedores do Liverpool receberam uma boa notícia nesta quarta-feira (9). De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e da imprensa inglesa, a renovação de contrato de Mohamed Salah com o clube está quase fechada. A permanência do craque egípcio em Anfield depende somente de alguns detalhes, assim como a renovação do zagueiro Virgil van Dijk. De acordo com Romano, o Liverpool está confiante de que ambos os acordos serão concluídos em breve.

LEIA MAIS: Premier League terá vaga extra na Champions; entenda

Salah passou meses em silêncio sobre o futuro e chegou a dizer, em novembro, que estava mais perto de deixar o clube do que de continuar. Mas, nas últimas semanas, demonstrou o desejo de seguir na Inglaterra. Além disso, ele teria recusado uma proposta milionária da Arábia Saudita, que oferecia mais de 200 milhões de euros anuais ao jogador.

Mesmo sem o aumento salarial que queria no início das conversas, Salah deve assinar um novo contrato de três anos. Seus números nesta temporada reforçam sua importância: são 32 gols e 22 assistências, sendo peça fundamental do Liverpool na briga pelo título da Premier League.

Desde que chegou ao clube, Salah soma 243 participações em gols em 352 jogos. Além disso, o atacante foi peça-chave nas conquistas da Champions em 2018/19 e da Premier League em 2019/20.

Por outro lado, diferente de Salah e Van Dijk, o Liverpool não deve conseguir renovar com Trent Alexander-Arnold, que também está em fim de contrato e cada vez mais próximo do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.