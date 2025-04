Torcedores cravam Pedro ‘decisivo’ em retorno ao Flamengo

Durante o dia, a torcida do Flamengo recebeu a grande notícia da volta do atacante Pedro. O jogador está relacionado para a partida contra o Central Córdoba, nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele retorna após quase sete meses da grave lesão sofrida no joelho esquerdo.

Assim, o Jogada10 perguntou aos torcedores sobre o retorno do camisa 9, que foi artilheiro da temporada passada mesmo com a grave lesão. Mesmo assim os torcedores estão confiantes. Gabriel confia em retorno decisivo nesta noite. Além disso, ele arriscou um placar.

“A expectativa é a melhor possível. Acho que vamos vencer de 3 a 0. Queríamos o retorno do Pedro e vai dar tudo certo. Hoje (quarta) ele vai guardar e decidir. Sem dúvidas”, disse Gabriel.

Além dele, Bruno também é um dos torcedores que aposta em gol do Pedro, que vai começar a partida no banco de reservas.

“Estamos em mais em um jogo de Libertadores com o retorno do Pedro, que é essencial ao time. Sempre que ele entra, marca. É fato”, destacou Bruno.

Cautela entre torcedores do Flamengo

No entanto, há torcedores mais cautelosos como Alexandre. Ele aposta em vitória com Bruno Henrique sendo o cara do jogo.

“Acredito que vai ser um bom jogo. Flamengo tem se apresentado bem. Com relação ao Pedro não dá para saber se vai entrar em campo. Se entrar, vai ser pouco tempo. Acho que ele não marca hoje não. Estou apostando mais no Bruno Henrique”, disse o torcedor.

Com possível entrada de Pedro, o Flamengo busca a segunda vitória consecutiva e manter a liderança do grupo C da Libertadores. Uma vitória já coloca o Rubro-Negro na liderança isolada. LDU e Deportivo Táchira também jogam nesta quarta.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro do ano passado, durante treinamento da seleção brasileira. Ele passou por cirurgia no mesmo mês e iniciou o tratamento no Ninho na primeira semana de outubro. No fim de fevereiro, foi liberado para iniciar o condicionamento físico, pouco antes de ter integrado ao grupo em definitivo.

