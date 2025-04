Erick Pulga decide, e Bahia garante primeira vitória na fase de grupos da Libertadores

O Bahia viveu uma noite histórica nesta quarta-feira (9) ao vencer o Nacional-URU por 1 a 0, no Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Afinal, a vitória foi a primeira do clube brasileiro fora do Brasil na história da competição.

O resultado também marcou o primeiro triunfo do Esquadrão de Aço no Grupo F e, assim, se tornou o líder da tabela, com quatro pontos. Por outro lado, sem vencer ainda no torneio, o time uruguaio ficou na lanterna do respectivo grupo. O Bahia, porém, pode perder posição até o fim da rodada, já que Internacional e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira (10).

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por um jogo travado e com poucas ideias criativas. Assim, o primeira boa chance foi aos 36 minutos de jogo, com Lucho Rodríguez para o Bahia. O atacante cobrou bem falta de longe e a bola passou próxima à trave, assustando o goleiro que fez golpe de vista. Cauly também teve chance de abrir o placar ainda na primeira etapa ao ficar cara a cara com Mejía. Porém, perdeu o controle da bola, que ficou com o goleiro.

Já na segunda etapa, os visitantes começaram a partida com mais pressão. Logo aos três minutos, Jean Lucas arrancou livre pelo meio e, dentro da área, finalizou para fora. Os donos da casa apareceram com perigo aos sete, com Millán, que mandou uma bomba que passou perto da meta de Ronaldo.

Porém, o Esquadrão de Aço seguiu trabalhando a bola e, assim, abriu o placar aos 19 minutos. No lance, Willian José fez bem o papel de pivô e ajeitou com precisão para Cauly, que tentou o passe em direção a Jean Lucas. A bola ainda desviou no caminho, o camisa 6 deixou passar e ela sobrou limpa para Erick Pulga. O atacante dominou e acertou uma linda chapada, sem chances para o goleiro.

Os mandantes tentaram responder aos 23, com Rodríguez, mas o goleiro Ronaldo saltou para fazer importante defesa e mandar para escanteio. Nos minutos seguintes, a equipe de Rogério Ceni segurou o resultado histórico no Uruguai.

Torcida do Nacional atira objeto em campo

Aos 42 minutos, o árbitro interrompeu a partida após torcedores arremessarem um frasco, aparentemente de vidro, na direção do goleiro Ronaldo. O juiz recolheu o objeto e o entregou à polícia presente no local.

Agenda do Bahia

O Tricolor de Aço volta a campo pela terceira rodada do torneio apenas no dia 24 de abril, contra o Atlético Nacional. O confronto será às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Porém, antes, o Bahia encara três desafios pelo Brasileirão. No próximo domingo (13), encara o Mirassol em casa, às 16h, pela terceira rodada do campeonato.

Nacional-URU 0x1 Bahia

Libertadores – 2ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 9/4/2025

Local: Parque Central, Montevidéu (URU)

NACIONAL-URU: Mejía; Calione, Coates e Millán; Ancheta, Oliva (Mauricio Pereyra, 33’/2ºT), Boggio (Yonatan Rodríguez, 13’/2ºT), Otero (Recoba, 26’/2ºT) e Báez (Villalba, 25’/2ºT); Vargas (Nico López, 11’/2ºT) e Herazo. Técnico: Pablo Peirano

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Everton Ribeiro (Caio Alexandre, 17’/2ºT) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 36’/2ºT); Cauly (Kayky, no intervalo), Erick Pulga (Ademir, 29’/2ºT) e Luciano Rodríguez (Willian José, 17’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Erick Pulga, 19’/2ºT (0-1);

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (PER)

Cartão amarelo: Erick, Jean Lucas (BAH); Ancheta, Yonatan Rodríguez, Calione (NAC)

Cartão vermelho: –

