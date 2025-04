CEO do Santos revela otimismo com retorno de Neymar e renovação do craque

A recuperação de Neymar está próxima de ser concluída. O craque trabalha junto com o elenco do Santos para voltar aos gramados na partida contra o Fluminense, no próximo domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

O retorno do jogador foi um dos temas tratados pelo CEO do clube, Pedro Martins, no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O dirigente destacou a cautela que o Santos teve no tratamento, por conta do período inativo de Neymar antes de sua chegada ao Peixe.

“A gente acredita que esse processo de recuperação do Neymar está sendo muito bem feito, a gente tem tratado com muita cautela, principalmente pelo período de inatividade que ele teve antes de chegar ao Santos. Nesta semana, ele começa a trabalhar com o grupo, e a gente está bem otimista para que esse retorno dele, apesar de ainda gradual, vá atingir o seu melhor momento e que ele esteja apto e pronto para nos ajudar também nesse jogo da Copa do Brasil”, afirmou, em entrevista ao Portal GE.

Renovação de contrato

A renovação de Neymar também é um assunto quente na Vila Belmiro. Com contrato até junho deste ano, o clube já trabalha para estender o vínculo com o astro. Para Martins, o grande objetivo do retorno do ídolo era trazer a satisfação esportiva ao jogador, algo que, na sua opinião, está acontecendo.

“A partir do momento que já está aqui dentro, a gente sabe que o objetivo do Neymar, neste retorno ao Santos, não foi financeiro. Foi desportivo, foi voltar a ser feliz, foi voltar a estar em casa para poder não só contribuir com este momento de reconstrução do Santos, mas também estar bem para a Copa do Mundo. Eu acredito que esta primeira etapa está sendo bem executada e, a partir de agora, a gente inicia uma nova conversa com o Neymar e o todo seu staff, para começar essa argumentação para que ele fique. Eu estou otimista. Se o critério é felicidade, estar bem de novo com o futebol, a gente está conseguindo cumprir bem essa primeira etapa”, concluiu.

