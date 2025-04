Sul-Americano Sub-17: Colômbia goleia Venezuela e será o adversário do Brasil na final

A Colômbia não tomou conhecimento da Venezuela e está classificado para enfrentar o Brasil na final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Na noite desta quarta-feira (9), a seleção anfitriã goleou por 5 a 1 no Estádio Olímpico, em Cartagena, pela semifinal.

Santiago Londoño foi o grande destaque da partida, com três gols. Ele abriu o placar para os Cafeteros, mas Diego Claut deixou tudo igual. O camisa 9 voltou a balançar a rede para recolocar os colombianos em vantagem.

Na volta do intervalo, Londoño cobrou pênalti com enorme categoria para anotar o terceiro dele e de sua seleção. Na reta final, Cristian Florez anotou o quarto gol colombiano. E Yeminson Urrutia deu números finais ao placar.

Classificados para o Mundial da categoria, Colômbia e Brasil fazem a final do torneio continental no próximo sábado (12), às 20h30 (de Brasília), também no Olímpico de Cartagena.

