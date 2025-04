Flamengo desperdiça chances e perde para o Central Córdoba no Maracanã

Os argentinos do pequeno Central Córdoba fizeram história no Maracanã, diante do Flamengo. Em seu primeiro jogo fora da Argentina, esta pequena e centenária agremiação conseguiu vencer o Rubro-Negro, diante de 56.515 torcedores, nesta quarta-feira, 9/4, pela 2ª rodada do Grupo C da Libertadores: 2 a 1. Apesar de deixar a bola com os brasileiros (78% de posse), foi muito efetivo nos contra-ataques, abrindo dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Flamengo diminuiu com De la Cruz, em cobrança de falta. Quase empatou nos acréscimos, com Bruno Henrique, mas ficou nisso. Lamentou demais os muitos gols perdidos.

Assim, acabou a invencibilidade de 16 jogos do Flamengo. O Central Córdoba, com a vitória, vai aos quatro pontos. O Flamengo, muito vaiado ao fim da partida, permanece com três pontos neste grupo que ainda tem a LDU e o Deportivo Táchira.

Posse do Fla: 79%. Mas … Central 2 a 0

O Flamengo, como era de se esperar, se impôs e quase marcou no primeiro minuto com Juninho. Mas o Central, com pouca posse, porém bem postado, teve momentos de perigo — como um belo chute de Cufré, que Rossi espalmou para escanteio aos seis minutos. Mas a verdade pe que o Fla dominava. Aos 15 minutos, tinha 82% de posse e lamentando chances perdidas por Arrascaeta e Leo Ortiz.

Contudo, num contra-ataque, uma bola espirrada na área ficou entre Perello, que deu um toquinho, e Léo Pereira. O zagueiro do Fla acabou tocando com a mão. O juiz nada marcou nada, mas o VAR o chamou. Era pênalti claro, que Heredia cobrou e abriu o placar. Foi o primeiro gol na história do centenário (e pequeno) time argentino na Libertadores.

O cenário seguiu com o Fla pressionando, com dificuldade de achar espaços. Teve um lance em que Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que foi derrubado e caiu na área. O juiz deu pênalti, mas voltou atrás. Foi centímetros fora da área. Pior: Numa falta pela Cufré controu e Florentín cabeceou entre Bruno Henrique e Leo Ortiz e fez 2 a 0. Assim, o Fla foi para o intervalo bem atrás do placar.

Flamengo desperdiça chances e perde em casa

Filipe Luís voltou com uma troca tripla, colocando em campo três titulares que descansavam no banco: Wesley (entrou no lugar de Varela), Pulgar (no lugar de Evertton Araújo) e Juninho (substituindo Gerson). Assim, Bruno Henrique voltou a ficar centralizado. Em três minutos, o Flamengo perdeu três chances — Pulgar quase marcou um gol olímpico e Plata finalizou duas vezes com perigo. Era o prenúncio de que o time ficaria em cima.

E, assim, chegou ao gol aos 15 minutos, em bela cobrança de falta de De La Cruz. Com um time ofensivo, o Fla teve chances, mas também deu espaços para perigosos contra-ataques do Central, que teve oportunidades claras para marcar o terceiro. Mas o Flamengo teve o que lamentar. Aos 50 minutos, De la Cruz cruzou e Bruno Henrique mergulhou. Contudo, a cabeçada foi na trave.

Na próxima rodada, o Flamengo visita seu rival mais perigoso no grupo, a LDU, em Quito, no dia 22/4. O Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira, em Santiago del Estero, no dia 24/4.

FLAMENGO 1×2 CENTRAL CÓRDOBA

Libertadores: – 2ª rodada do Grupo C

Data: 9/4/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 56.515

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, Intervalo), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Pedro, 29’/2ºT); Evertton Araújo (Pulgar, Intervalo), De La Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo, 25’/2ºT); Plata, Juninho (Gerson, Intervalo) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Moyano (Pillud, 26/2ºT), Abascia, Rivero e Cufré (Casermeiro, 41’/2ºT); Iván Gómez (Cristófoto, 41/2ºT), Galván, José Florentín, Angulo (Veron, 38’/2ºT) e Perelló (Martínez, 26’/2ºT); Heredia. Técnico: Omar de Felippe.

Gols: Heredia, de pênalti, 23’/1ºT (0-1); Florentín, 44’/1ºT (0-2); De la Cruz, 15’/2ºT (1-2)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina e Claudio Urrutia (Ambos Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Pulgar, De la Cruz (FLA); Moyano, Heredia, Galván (CEN)