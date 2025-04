Paysandu e Goiás empatam primeiro jogo da final, e decisão da Copa Verde fica para Goiânia

Paysandu e Goiás empataram sem gols na noite desta quarta-feira (9), no estádio Mangueirão, pelo primeiro jogo da final da Copa Verde. Os times voltam a se enfrentar no próximo dia 23, no Serra Dourada, para definir o campeão.

Paraenses e goianos fizeram uma partida bastante movimentada e com oportunidades para ambos os lados na noite chuvosa de Belém. Os anfitriões tiveram mais volume e lances de perigo. Contudo, quem quase abriu o placar foi o Esmeraldino em tentativa de Lucas Ribeiro após rebote. A partir daí, o Papão passou a asssutar. Vargas obrigou Tadeu a fazer uma defesaça em chute dentro da área. No rebote, Rossi desperdiçou. Depois foi a vez de Nicolas, cara a cara para o gol, vacilar no momento da finalização. O centroavante do Bicolor teve nova chance de frente para Tadeu, mas o goleiro salvou.

O Goiás voltou melhor na etapa final e ocupou mais o campo ofensivo, embora não tenha construído jogadas de perigo. Edílson, pelo Paysandu, só não marcou porque Tadeu estava em noite inspirada. Na reta final da partida, Lucas Ribeiro cabeceou para trás e quase anotou contra.

Antes do segundo encontro dos finalistas da Copa Verde, Paysandu e Goiás têm compromissos no sábado (12) pela Série B do Brasileiro. Enquanto o Papão desafio o também goiano Vila Nova às 18h, no Serra Dourada, o Esmeraldino visita o Operário-PR às 20h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).