Abel enaltece confiança do Palmeiras com a vitória, mas adverte: ‘Há muito mais espaço para evoluir’

O Palmeiras alcançou a liderança do Grupo G e manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão bateu o Cerro Porteño pelo placar mínimo, com gol de Richard Ríos, na primeira etapa.

Depois de uma pressão pela derrota na final do Campeonato Paulista e o tropeço no início do Brasileiro, o Verdão chegou à terceira vitória consecutiva. Para Abel Ferreira, o resultado traz confiança ao time e apontou que ainda há o que evoluir, mesmo sem tempo de treinamento. O treinador ainda mostrou preocupação com a perda de alguns jogadores.

“A equipe começa a pegar um pouco mais de confiança, mais dinâmica, ainda dois ou três dias de recuperação. Eu acho que há muito mais espaço para a nossa equipe evoluir, há muito trabalho para fazer. Sem tempo de treino, continuamos a analisar a equipe, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se machuque mais, porque, neste ritmo, vai ser difícil termos jogadores sem jogar”, ressaltou.

Abel listou quais pontos faltam ainda para a equipe se ajeitar ainda mais. O português destacou que as evoluções acontecem com tempo de trabalho, algo que o time não conseguiu neste começo de temporada, e pontuou danos negativos deixados pelo Campeonato Paulista.

“Precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade. Isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação, que não temos. O Paulistão nos deixou muitas marcas, sobretudo em termos físicos, é uma competição que temos que pensar muito bem de uma forma interna, como clube, porque vamos com força máxima, como fizemos, os danos colaterais são muitos”, enfatizou.

Trocas na escalação

Por conta da sequência de jogos, Abel realiza trocas constantes nas escalações do Palmeiras. O treinador relatou uma situação em que pediu até o auxílio de sua esposa para definir o time alviverde e apresentou pontos positivos e negativos por conta das alterações.

“Os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ontem eu estava em casa, minha mulher estava na cama, peguei meu caderno, comecei a fazer a escalação, ela começou a olhar e perguntei se ela não queria dar uma ajuda. Está sendo um desafio novo para mim e para os nossos jogadores. De um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro eu digo aos jogadores que confio neles, como foi hoje com o Allan. Se isso pode tirar um pouco da dinâmica do time, por outro pode dar mais ânimo aos jogadores”, destacou.

Polêmica de Richard Ríos

Autor do gol alviverde, Richard Ríos acabou provocando a torcida, com um gesto de silêncio e depois pediu desculpas. Abel apontou o carrossel de emoções de uma partida pela atitude do colombiano e enalteceu a busca de reconciliação pelo jogador logo na sequência.

“Quem sou eu para dizer que o que seja para o Ríos? Eu sempre digo que futebol não é igreja, que o futebol é mágico, pelas emoções que cria a todos nós e o espetáculo é feito de emoções. Às vezes os jogadores, como os treinadores, tem reações que nem pensam. Vocês viram que rapidamente ele fez as pazes, o carinho dos torcedores. Quando erramos eu acho que a atitude mais nobre é pedir desculpas e procurar aprender com o que aconteceu”, concluiu.

