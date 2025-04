Messi, com dois gols, coloca Inter Miami na semifinal da Champions da Concacaf

O Inter Miami está na semifinal da Champions da Concacaf. Nesta quarta-feira (9), em um jogo emocionante, Lionel Messi & Cia. derrotaram por 3 a 1 o LAFC, de virada, em Fort Lauderdale. No agregado, o placar ficou 3 a 2 devido ao triunfo do rival (1 a 0) no jogo de ida, na Califórnia.

O craque argentino, mais uma vez, foi o principal destaque da partida. Afinal, anotou dois gols, o último em cobrança de pênalti já nos minutos finais, garantindo a classificação. Isso porque, com a regra do gol fora de casa no torneio continental, uma vitória por 2 a 1 do Miami em seus domínios não seria o suficiente para tirar a classificação da equipe de Los Angeles.

Na semifinal, o Inter Miami terá pela frente o vencedor de Pumas x Vancouver Whitecaps. Mexicanos e canadenses duelam ainda nesta quarta, no horário local, para definir o próximo rival na ConcaChampions.

O jogo

O LAFC abriu o placar logo aos nove minutos, com Long aproveitando rebote na área. Em desvantagem, o Inter Miami viu, então, Messi assumir o protagonismo que dele se espera. Aos 30, ele chegou a marcar em cobrança rápida de falta. Mas o gol, inicialmente confirmado, sofreu anuolação, visto que o goleiro Lloris ainda organizava a barreira. Mas cinco minutos depois não teve jeito. O camisa 10 fez boa tabela com Luis Suárez e chutou no ângulo, sem chances de defesa, para empatar. Embalados, os donos da casa alcançaram a virada no segundo tempo, Aos 15′, Noah Allen levantou na área e Redondo, mesmo não alcançando a bola, atrapalhou o goleiro Lloris, que viu a bola parar no fundo na rede. Suárez eve um gol anulado por impédimento após passe certeiro de Messi.

Em busca do terceiro gol, o da classificação, o Inter Miami pressionou até que alcançou o seu objetivo aos 39′. O VAR confirmou pênalti para o time da Flórida e Messi deixou Lloris sentado no chão para assegurar a festa de sua equipe. Na reta final, o LAFC tentou o abafa e só não fez o gol de sua classificação porque o goleiro Ustari brilhou em duas defesas.

