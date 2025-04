Vasco negocia amistoso contra time alemão no Maracanã no meio do ano

Ao apostar na expansão da marca no Brasil, a Bundesliga, principal liga do futebol alemão, convidou o Vasco para a realização de um amistoso, no Maracanã, no período do Mundial de Clubes. Assim, as negociações estão avançadas, e o adversário mais provável é o Bayer Leverkusen, atual campeão do certame. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o Governo do Estado também participa das conversas e acredita que possa ser uma ótima oportunidade para ambos os lados, no meio do ano. No entanto, ainda não há um acordo ou uma data definida para tal confronto.

O Cruz-Maltino planeja realizar uma intertemporada durante a pausa do calendário nacional para a disputa do novo formato do torneio. Dentro deste planejamento está o amistoso, que servirá de preparação para a retomada das partidas e o início do segundo semestre de 2025.

Vale lembrar que o Mundial de Clubes acontece após o fim da temporada europeia. Entre as possibilidades de um amistoso para o Vasco, Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão descartados, pois disputam o torneio.

Enquanto isso, os comandados do técnico Fábio Carille buscam a recuperação no Brasileirão e enfrentam o Sport, no próximo sábado (12), às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

