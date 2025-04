Raphael Veiga, do Palmeiras, sofre luxação no ombro em jogo da Libertadores

Raphael Veiga jogou somente 10 minutos contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), pela Libertadores, no Allianz Parque. O camisa 23 disputou uma bola com o zagueiro Morael, quando o volante Wílder Vieira entrou no lance e derrubou o meia, que caiu de mau jeito no gramado.

A equipe médica do Palmeiras diagnosticou uma luxação no ombro, e Veiga fará exames na Academia de Futebol nesta quinta-feira (10). Em campo, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do volante Richard Ríos. Felipe Anderson entrou no lugar de Veiga e teve uma atuação discreta, mas recebeu elogios de Abel Ferreira.

Veiga, aliás, ficou fora do confronto contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, devido a um trauma na região lombar. No entanto, ele retornou diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileiro, e ficou no banco de reservas. Assim, o jogo contra a equipe paraguaia marcou sua primeira partida como titular após três jogos de ausência.

Palmeiras tem mais jogadores no departamento médico

Além de Veiga, o Palmeiras tem outros jogadores no departamento médico: Marcos Rocha e Paulinho estão em transição física, enquanto Bruno Rodrigues, Mayke e Lucas Evangelista seguem em tratamento.

Na Libertadores, a vitória manteve o Palmeiras com 100% de aproveitamento: dois jogos e duas vitórias. O time lidera o Grupo G e busca se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da competição.

