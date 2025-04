Após ser goleado na Libertadores, Olimpia demite o treinador

O revés dolorido que o Olimpia sofreu na Libertadores por 4 a 0, em casa, contra o Vélez Sarsfield, custou o cargo do técnico Martín Palermo.

Em caráter oficial, o clube da cidade de Assunção ainda não fez qualquer pronunciamento sobre o tema. Todavia, uma reunião entre as partes ocorreu logo depois da derrota e acertou pela saída do comandante argentino de 51 anos.

Desde fevereiro de 2024 no cargo, Palermo chegou a conquistar um título com o Decano, já que dirigiu a equipe no Clausura do ano passado. Entretanto, o período positivo não se prolongou para a atual temporada, muito pelo contrário.

Antes da goleada sofrida contra o Vélez, o retrospecto era de 14 partidas com apenas cinco vitórias além de três empates e seis reveses. Com o agravante, aliás, de perder o único título já disputado esse ano, a Supercopa do Paraguai, para o Libertad.

Nesse sentido, na entrevista coletiva depois da derrota pela Libertadores, em casa, o clima do próprio Martín Palermo era de reflexão sobre sua continuidade no Olimpia:

“Quero pedir desculpas aos torcedores por essa derrota. A melhor coisa a fazer é refletir. Não vou tomar nenhuma decisão no calor do momento. Vou conversar com a diretoria para ver o que é melhor. Tenho que fazer uma análise profunda. É é uma questão que vamos ter que analisar com a diretoria e ver o que é melhor para o Olímpia. Não é o meu nome como treinador, nem quero ser alguém que prejudique o Olímpia porque tem uma história por trás. Ainda tem muitas coisas que o clube, com certeza, tem que continuar crescendo.”

Outros resultados na 2ª rodada dos grupos da Libertadores

Botafogo 2 x 0 Carabobo

Libertad 2 x 0 Talleres

Peñarol 2 x 0 San Antonio Bulo Bulo

River Plate 0 x 0 Barcelona de Guayaquil

Estudiantes 1 x 2 Universidad de Chile

Independiente del Valle 1 x 0 Universitario

Nacional 0 x 1 Bahia

Bolívar 3 x 0 Sporting Cristal

Flamengo 1 x 2 Central Córdoba

Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño

LDU 2 x 0 Deportivo Táchira

