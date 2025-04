Torcedores do Flamengo criticam Gerson após resposta a repórter

Após a derrota do Flamengo para o Central Córdoba por 2 a 1 na última quarta-feira (9), no Maracanã, Gerson se irritou com pergunta do repórter Marcelo Courrege na saída de campo. O profissional da TV Globo perguntou se o fato do atleta ter entrado após o intervalo pode ter prejudicado seu desempenho em campo.

‘Você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga, em uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou o seu desempenho?’, questionou.

Gerson, porém, respondeu com uma nova pergunta: ‘Você acha que fui mal?’.

“Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre pergunta assim. Na sua opinião, você acha que fui mal? (Repórter diz que só perguntou e não afirmou que Gerson jogou mal). No meu modo de ver, não (atrapalhou ficar no banco). Saímos perdendo o jogo, a gente buscando o jogo, tivemos chances, não fizemos, o adversário fez”, iniciou Gerson.





Repercussão nas redes sociais

Torcedores do Flamengo comentaram sobre a atitude de Gerson nas redes sociais. Muitos reprovaram a resposta que o camisa 8 deu após a derrota da equipe. Afinal, a torcida rubro-negra esperava um melhor desempenho da equipe em casa, contra um time modesto.

“Ah pronto, renovou contrato e ficou estrelinha pra responder repórter. Desce desse salto, Gerson”, comentou um torcedor. Outro flamenguista opinou de forma irônica: “Para completar a cereja do bolo, essa entrevista do Gerson. Imagina, meu camarada, você não foi mal não, jogou muito”.

Confira outros comentários

O erro do repórter foi não ter sustentado a fala dele, GERSON não foi mal.. FOI HORRIVEL! — Rodrigo (@rodrigocvdias) April 10, 2025





Gerson é incriticável. Jogou porra nenhuma, só fez merda e fica puto com pergunta do repórter — Julisco (@julio11crf) April 10, 2025





Renovação de contrato entre Gerson e Flamengo

O Flamengo anunciou, na última terça-feira (8), a renovação de contrato de Gerson. O meia tinha vínculo até 2027 e estendeu até o fim de 2030, recebendo uma valorização salarial do clube. Agora, Gerson tem o contrato mais longo do plantel do Flamengo.

O clube reajustou os valores do antigo vínculo, apesar de não ter chegado ao que havia sido pedido pelo jogador. Além disso, em relação ao pagamento de luvas, o prazo para quitar o montante será menor. A negociação, aliás, teve o aval do técnico Filipe Luís.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.