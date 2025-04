Apesar das carências, questão financeira pesa ao Botafogo no fim da janela

A janela de transferência doméstica se encerra na próxima sexta-feira (11), e os clubes poderão contratar atletas que disputaram os Campeonatos Estaduais. Com isso, o Botafogo ainda tem o desejo de contar com mais um zagueiro e um meia, porém um fator tem pesado neste momento: a questão financeira. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o clube se comprometeu a gastar cerca de R$ 500 milhões, valor que será diluído nas próximas temporadas, no total dos reforços do início do ano. O clube também acredita que a janela do meio do ano, com a possibilidade de contratar reforços do exterior, é mais vantajosa para o elenco.

Diante desse cenário, o Alvinegro tem preferência por buscar negociações que envolvam empréstimo ou liberação gratuita. Assim, internamente, o clube entende a necessidade de repor a ausência de Bastos, lesionado, e a chegada de um meia para a reserva imediata de Savarino.

Entre os desejos para o sistema defensivo, estão Abner e Gustavo Martins. Sobre o primeiro, o Botafogo fez uma sondagem junto ao Juventude, entretanto o valor da multa rescisória é avaliado em cerca de R$ 20 milhões. A negociação por Gustavo, porém, esfriou, apesar da boa relação com o Grêmio.

Além disso, o clube tem interesse em Naves e fez os primeiros contatos com os representantes do zagueiro do Palmeiras. A liberação, no entanto, deve ser difícil no momento.

Por fim, o clube tentou investir no meia Cauly, do Bahia. Contudo, a diretoria do Esquadrão de Aço não pretende liberá-lo, assim como o técnico Rogério Ceni conta com o atleta para a sequência da temporada.

