Rafael enaltece clima de Libertadores e mira conquistas no São Paulo

O goleiro Rafael, do São Paulo, afirmou que a temporada de 2025 será um divisor de águas, com chances reais de conquista. Ele também elogiou a atmosfera criada pela torcida nos jogos da Libertadores no Morumbis. O camisa 23 será o titular no confronto contra o Alianza Lima, nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada do torneio.

No clube desde 2023, Rafael se firmou como titular e levantou a taça da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024. Agora, ele mira títulos ainda maiores com o São Paulo.

“A atmosfera começa antes mesmo do jogo. A torcida, o estádio lotado, a nossa chegada… tudo isso gera uma euforia, um clima muito legal que nos impulsiona. Sabemos que, na Libertadores, o fator casa, o ambiente e o apoio do torcedor fazem muita diferença” disse Rafael em entrevista ao portal ‘ge’.

“Esperamos ganhar títulos este ano. Sabemos o prazer que é vestir a camisa do São Paulo, mas também entendemos o tamanho da responsabilidade. Representar esse clube tem uma grandeza inexplicável. Precisamos entregar resultados, troféus. É isso que vamos fazer para deixar o torcedor feliz. A expectativa é conquistar títulos em 2025 e mostrar que o trabalho vem sendo bem feito”, completou.

São Paulo recebe o Alianza Lima nesta quinta (10)

O São Paulo estreou na Libertadores com vitória sobre o Talleres, fora de casa, e agora tenta manter os 100% de aproveitamento para seguir na liderança do Grupo D. Além de São Paulo, Alianza e Talleres, o grupo também conta com o Libertad, que soma seis pontos em duas rodadas.

