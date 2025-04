Defensa y Justicia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória visita o Defensa y Justicia nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), Estádio Norberto Tito Tomaghello, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No Grupo B do torneio, então, o Rubro-Negro aparece na segunda colocação com um ponto. Aliás, todos os quatro times estão com a mesma pontuação no grupo. A equipe argentina, porém, é a última colocada. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Como chega o Defensa y Justicia

O time argentino chega para o confronto com três derrotas nos últimos quatro duelos. Entre elas, está o revés para o Boca Juniors por 4 a 0 e, no último domingo (6), perdeu para o Argentino Juniors por 4 a 1. Agora, precisa aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Na primeira rodada da Sula, empatoy em 0 a 0 com o Cerro Largo fora de casa.

Para o duelo contra o time brasileiro, o técnico Pablo de Muner deve utilizar novamente o atacante Osorio no time titular. O jogador não participou da estreia no torneio continental, mas se saiu bem ao marcar o único gol da equipe na derrota pelo Campeonato Argentino.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro baiano também não vive grande fase, afinal, está há cinco jogos sem vencer. No último confronto, contra o Flamengo, perdeu no Barradão por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Na estreia da Sula, aliás, buscou empate contra o Universidad Católica também em casa.

Para o confronto importante, o técnico Thiago Carpini deve promover mudanças pensando no desgaste físico dos atletas. O meia Matheusinho, inclusive, deve iniciar a partida no banco de reservas. Como desfalques certos, o time baiano tem: Gabriel, Kayzer e Hugo.

DEFENSA Y JUSTICIA X VITÓRIA

Copa Sul-Americana (GRUPO B) – 2ª rodada

Data e horário: 10/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, Buenos Aires – Argentina

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna, Cannavo (Rubio), Lucas Ferreira (Sienra), Balanta e Damián Pérez (Soto); Gutiérrez, Schamine e Molinas; Togni, Francisco González e Osorio (Miritello ). Técnico: Pablo de Muner

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter (Zé Marcos) e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Pepê; Wellington Rato (Matheusinho), Gustavo Mosquito (Erick) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jose Castillo (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)

