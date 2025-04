X-Men: Cristiano Ronaldo! Astro expande portfólio com estúdio de cinema

A ideia de unir tradição cinematográfica e inovação tecnológica resultou na criação do mais novo projeto do extenso portfólio de Cristiano Ronaldo: um estúdio de cinema independente. Batizada de ‘UR-Marv’, a iniciativa é posta em prática juntamente com Matthew Vaughn, cineasta britânico conhecido por sucessos como ‘X-Men: O Início’.

Segundo os idealizadores, o projeto, divulgado na quarta-feira (09), posiciona-se como uma alternativa moderna e ousada no setor. Um deles definiu o espírito do estúdio como se estivesse “abraçando a tecnologia inovadora, fazendo um aceno à tradição”. A informação está inserida na revista norte-americana ‘Variety’.

O astro português, aos 40 anos, comentou sobre essa nova empreitada fora dos campos: “Um capítulo emocionante para mim, pois estou ansioso por novos empreendimentos nos negócios”. A fala evidencia a disposição do atleta em explorar cada vez mais novas áreas profissionais, além do futebol.

Produções e planejamento

A UR-Marv já conta com duas produções de ação concluídas, ambas financiadas e produzidas em parceria direta entre CR7 e Vaughn. Um terceiro longa, igualmente pertencente à mesma saga, encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento. Entretanto, os detalhes sobre essa franquia ainda são mantidos sob sigilo, reforçando o mistério em torno do universo que está sendo construído.

Matthew Vaughn não poupou elogios ao novo parceiro de negócios: “O Cristiano criou histórias em campo que eu nunca conseguiria escrever e estou ansioso por criar filmes inspiradores com ele – é um super-herói da vida real”. Vaughn também é o responsável por Argylle, além dos filmes da série Kingsman, obras que lhe garantiram destaque internacional.

Cristiano Ronaldo no meio do cinema

A junção entre um ícone do esporte global e um cineasta renomado sinaliza uma tendência crescente de integração entre diferentes áreas do entretenimento. A entrada de Ronaldo no setor audiovisual se dá de forma sólida, com investimentos diretos em produções já em curso. Aliás, o próprio envolvimento financeiro do jogador nas produções revela um comprometimento que ultrapassa o papel de mero investidor passivo.

Ainda que os títulos das produções não tenham sido divulgados, é evidente que o estúdio pretende trabalhar com roteiros de alto impacto, possivelmente inspirados por narrativas de superação e heroísmo, temas recorrentes nas obras de Vaughn e que, eventualmente, dialogam com a trajetória esportiva do português.

Expectativas do mercado

Embora os idealizadores tenham evitado revelar datas de lançamento ou canais de distribuição, o anúncio da criação da UR-Marv movimentou o setor de entretenimento, gerando expectativa entre os torcedores de Ronaldo e os admiradores da obra de Vaughn. A aposta em tecnologia de ponta e o respaldo financeiro dos envolvidos indicam que o estúdio nasce com estrutura robusta e planejamento ambicioso.

A parceria ainda está no início, mas a sinergia entre os perfis de Ronaldo e Vaughn, tanto em termos de criatividade quanto de visão de mercado, pode representar um novo modelo de negócios para o cinema independente.

