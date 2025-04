Conmebol abre processo, e Palmeiras pode levar punição por racismo de torcedor

A Conmebol abriu um processo contra o Palmeiras para apurar um caso de racismo cometido por um de seus torcedores durante o jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (9). Desta maneira, o clube corre risco de punição. A diretoria já identificou o autor e prometeu tomar providências, mas isso não impede a federação de seguir com o processo disciplinar.

As imagens capturadas e postadas em redes sociais mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista na direção dos torcedores do Cerro Porteño.

O Palmeiras pode sofrer punições, como o fechamento do setor onde ocorreu o episódio. Em casos recentes, o Atlético-MG recebeu multa de US$ 60 mil (cerca de R$ 350 mil) por gestos racistas de um torcedor. A diretoria do Verdão acredita que a Conmebol não tratará o caso com qualquer tipo de favorecimento, mesmo após as inúmeras críticas feitas por Leila Pereira à entidade no caso Luighi, em março, durante a Libertadores Sub-20. Na ocasião, torcedores do Cerro cometeram atos racistas contra o jogador da base palmeirense, no Paraguai.

O clima entre Palmeiras e Cerro segue tenso desde então. Leila chegou a pedir a exclusão da equipe paraguaia dos torneios Sub-20 por causa do episódio com Luighi. Agora, segundo o portal UOL, dirigentes do Cerro reconhecem a ironia da situação, já que o caso mais recente de racismo partiu de um torcedor brasileiro.

Nota do Palmeiras sobre o caso no Allianz Parque

Por meio de nota, o clube informou que, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, trabalha para identificar o homem que fez os gestos. Assim que concluir o processo, vai bloqueá-lo da plataforma de compra de ingressos e excluí-lo do programa Avanti caso ele seja sócio-torcedor.

O clube também registrará Boletim de Ocorrência para garantir a apuração completa do caso. O Palmeiras emitiu nota informando que não tolera condutas preconceituosas, especialmente em sua casa, e continuará empenhado em eliminar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação.

