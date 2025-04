Mbappé conquista vitória de quase R$ 360 milhões em disputa judicial contra PSG

Kylian Mbappé, atualmente no Real Madrid, conquistou uma vitória significativa na Justiça francesa em sua disputa com o Paris Saint-Germain. O atacante conseguiu o bloqueio de 55 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 359 milhões na cotação atual — das contas bancárias do clube parisiense por decisão do tribunal judicial de Paris. Valor este que corresponde a salários e bônus não pagos durante seus últimos meses como atleta do PSG.

Segundo a defesa, o montante bloqueado inclui os três últimos salários do contrato vigente à época, totalizando 18,7 milhões de euros brutos. Há, ainda, um montante relacionado à parcela final de um bônus de assinatura, avaliado em 36,6 milhões de euros, que deveria ter sido pago até fevereiro. O juiz responsável pela causa autorizou, nessa quarta-feira (09), a suspensão preventiva desse valor diretamente nas contas do PSG.

A batalha jurídica, porém, não se limita apenas a questões financeiras. A equipe de defesa do astro informou que ainda pretende apresentar uma queixa formal por difamação e injúrias públicas. Além disso, Mbappé decidiu aderir a uma ação movida pela União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP), o sindicato francês da categoria, relacionada a práticas que o atleta classificou como assédio moral.

A advogada Delphine Verheyden e a jurista Frédérique Cassereau, que representam o atacante, afirmaram que o bloqueio se refere à uma medida necessária diante da recusa contínua do clube em cumprir determinações judiciais.

Mbappé estuda mover nova ação

A queixa envolve o chamado “loft” — prática adotada pelo PSG para afastar jogadores considerados fora dos planos esportivos. Kylian interpretou tal medida como uma forma de marginalização dentro do elenco. O sindicato, por sua vez, já havia acionado judicialmente o clube há cerca de um ano, destacando a natureza punitiva e discriminatória dessa prática.

A disputa teve início formal em 8 de agosto do ano passado. À época, o jogador levou a reclamação à comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). O artigo 259 da carta do futebol profissional francês, citado pelo astro, determina que “os salários devem ser pagos pelos clubes aos atletas sob contrato até o último dia de cada mês, conforme as condições do direito comum”.

Apesar da ordem anterior da comissão jurídica da LFP determinando o pagamento integral das quantias ao jogador, o PSG não efetuou os repasses. O clube optou por contestar a determinação judicialmente e levou o caso ao tribunal. A Justiça, então, estabeleceu uma audiência de orientação para o dia 26 de maio, como etapa anterior à análise de mérito dos meses seguintes.

