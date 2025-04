‘Difícil, mas dá’, afirma atacante do Cruzeiro sobre classificação na Sula

O Cruzeiro vive um drama na Copa Sul-Americana. Afinal, em duas partidas pelo Grupo E da competição (Unión de Santa Fe e Mushuc Runa), perdeu ambas e não conseguiu somar pontos até agora. Como consequência, amarga a lanterna da chave e vê a classificação para a fase de mata-mata cada vez mais longe. Mas, na Raposa, há quem acredite em luz no fim do túnel. Resiliente, o atacante Lautaro é um destes exemplos dos jogadores que não baixam a guarda.

“Ainda temos quatro jogos. Sabemos que a situação agora é mais difícil, mas temos confiança de fazer quatro bons jogos e ganhar. Podemos pensar, sim (na vaga)”, crê Lautaro.

Na quarta (9), no Mineirão, o Cruzeiro caiu para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão. Desconhecidos no continente e somente o oitavo colocado no Campeonato Equatoriano, os visitantes surpreenderam os brasileiros. Para Lautaro, o time celeste perdeu uma ótima oportunidade de se recuperar na Sul-Americana.

“Eles chegaram aqui, fizeram o jogo que queriam fazer. Lamentavelmente, perdemos, não foi um bom jogo nosso. O resultado foi ruim, mas temos que mudar essa situação”, disse o atacante do Cruzeiro.

O time estrelado volta a campo, pela Sul-Americana, no dia 24 de abril, às 21h30 (de Brasília), contra o Palestino. O embate será em Coquimbo, no Chile.

