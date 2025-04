Trabalho de Quinteros divide opiniões e agita os bastidores do Grêmio

A vitória do Grêmio sobre o Atlético Grau, do Peru, trouxe um alívio para o técnico Gustavo Quinteros. Afinal, mesmo ainda sem apresentar uma atuação convincente, o resultado diminuiu a pressão sobre o comandante argentino. Em contrapartida, outras situações causam desgaste nos bastidores. Mas a diretoria não pensa em mudanças na comissão técnica até a próxima partida, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Apesar disso, internamente foi estipulado um prazo para a equipe exibir uma melhora de rendimento. No caso, o Gre-Nal, no dia 19 deste mês. A avaliação de alguns dirigentes é de que o treinador não conseguirá fazer o time evoluir até lá.

Porém, há uma corrente pela permanência de Quinteros no cargo e alguns diretores alegam que houve uma reformulação intensa no elenco, com a chegada de 11 contratações. Tal contexto atrapalha o entrosamento. Até porque alguns deles são estrangeiros e precisam se adaptar ao novo país. Além disso, a última passagem de Renato Gaúcho durou cinco anos. Para muitos, três meses é muito pouco tempo para cobrar um novo trabalho. Os resultados positivos na Copa do Brasil e Sul-Americana também favorecem Quinteros.

Elenco cita dificuldade em assimilar novo plano de jogo

Um cenário que causa receio envolve a dificuldade que os jogadores demonstram em assimilar o estilo de jogo de Quinteros, segundo a análise interna. Depois do vice-campeonato estadual, alguns dirigentes fizeram contato com os principais atletas do grupo. De acordo com o portal “Gaúcha ZH”, os jogadores exaltaram a dedicação do técnico durante a rotina e o fácil relacionamento. No entanto, eles desaprovaram alguns conceitos que Quinteros tenta implementar.

Por sinal, há uma divergência entre a forma ideal que o time deva jogar. Os atletas compreendem que o Grêmio deveria atuar com mais posse de bola. A avaliação deles é que esta é a principal característica do elenco. Deste modo, teria um melhor desempenho com valorização da posse de bola, toques rápidos e marcação por zona.

Entretanto, a preferência do treinador é que o time priorize os aspectos físicos, a intensidade, lançamentos da defesa para o ataque e marcação individual. Os jogadores não se limitaram em conversar com a direção, como também propriamente com Quinteros e propor mudanças. O comandante compreendeu a sugestão e se mostrou aberto ao diálogo, mas expôs que confia em seu modelo. Ele solicitou que tanto os atletas e dirigentes lhe apoiassem, pois tem a certeza que o trabalho irá ter resultados.

Em coletiva, o técnico reconheceu que o Grêmio está em um momento de oscilação. Entretanto, a paciência está próxima do fim. Os três próximos jogos são vistos como fundamentais para que ele siga ou não no cargo. O time terá pela frente uma sequência de jogos contra Flamengo, Mirassol e Inter, todos pelo Campeonato Brasileiro.

