Neymar participa de jogo-treino e fica perto de voltar no Santos

Neymar deu mais um passo adiante e mostrou que está pronto para voltar a jogar. Nesta quinta-feira (10), o craque do Santos participou de um jogo-treino contra o Água Santa, entrando em campo no momento em que os reservas atuavam. Sem jogar há mais de um mês, ele deve reforçar o time no duelo contra o Fluminense, domingo (13) no Maracanã.

O camisa 10 sofreu um edema na coxa esquerda e passou por diversos tratamentos. A recuperação teve como atenção especial o reequilíbrio muscular e o fortalecimento, com o objetivo de evitar novas contusões. Neymar ficou fora de quatro partidas do Santos e de dois jogos da Seleção Brasileira, já que foi cortado da última convocação.

Contudo, Pedro Caixinha ainda deve decidir se escalará Neymar como titular. O Santos ainda não venceu no Brasileirão: perdeu para o Vasco na estreia, em São Januário, e empatou com o Bahia, na Vila Belmiro. No retorno à elite, o time carrega a responsabilidade de apresentar resultados melhores do que nas últimas temporadas. Além do Campeonato Brasileiro, o Santos disputa a Copa do Brasil e enfrentará o CRB na terceira fase.

Outras novidades além de Neymar

Quanto ao time, Caixinha promoveu algumas mudanças. Na zaga, escalou Gil e Luan Peres como titulares. No meio-campo, apostou em João Schmidt e Diego Pituca, enquanto Thaciano e Rollheiser formaram a dupla ofensiva. Soteldo, com desconforto na coxa, ficou fora da atividade. Já Aderlan, recuperado de uma cirurgia no joelho, voltou a treinar e deve reforçar o time nas próximas partidas.