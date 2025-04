Vasco contrata promessa da base do Coritiba

O Vasco anunciou nessa quinta-feira (10) a contratação do atacante Whalacy para o time sub-20. O jovem, que pertencia ao Coritiba e esteve emprestado ao Palmeiras em 2024, acumula passagens pela Seleção Brasileira sub-17. O contrato do atacante com o Cruz-Maltino é de dois anos, com opção de renovação por mais três.

O Palmeiras optou por não exercer a opção de compra pelo atleta. Em um dos treinamentos do time sub-20 com o profissional, o atacante chamou a atenção de Abel Ferreira, depois de mostrar bom desempenho e marcar um gol. Ele fez parte do grupo campeão do Brasileirão sub-20 no ano passado, aliás.

Pelo Coxa, Whalacy se destacou e foi para a Seleção sub-17. Vale destacar que o atleta conquistou também o Campeonato Paranaense Sub-20 em 2022 e 2023 pelo clube.

Com apenas 18 anos, o jogador reforçará o time sub-20 do Vasco e a tendência é que receba oportunidades na Copa Rio e Brasileirão da categoria. Na negociação, o Coxa manteve 30% de uma venda futura do atleta.

