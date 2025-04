Internacional x Atlético Nacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Internacional enfrentará o Atlético Nacional (COL) em um confronto decisivo na Copa Libertadores já na segunda rodada da fase de grupos. Isso porque o embate, que ocorrerá nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pode garantir ao Colorado a liderança do Grupo F do torneio.

A Voz Do Esporte já está pronta para transmitir, ao vivo, as emoções da peleja. Assim como colorados e cafeteiros, a equipe que reúne grandes craques do jornalismo esportivo já está escalada. Cesar Tavares chama a responsabilidade da narração para si. Outro que não se omite é Cleiton Santos, o “cara” dos comentários. Por fim, a reportagem está sob a incumbência de Lucca Dutra.

