Valencia x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol 2024/25 estão de volta. Nesta sexta-feira (11), Valencia e Sevilla se enfrentam às 16h (de Brasília), no Mestalla, na partida de abertura da 31ª rodada de La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Valencia

O Valencia atravessa seu melhor momento na temporada e chega embalado após vencer o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu na rodada passada. Dessa maneira, o time subiu para a 15ª posição, com 34 pontos, e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. A vantagem para o Leganés, que abre a degola, é de seis pontos.

O Valencia terá dois desfalques confirmados para o jogo no Mestalla. Isto porque Cristian Rivero e Thierry Correia, lesionados, estão fora.

Porém, a boa notícia é que o técnico Carlos Corberán ganha três reforços para a partida. Luis Rioja, Jose Gaya e Dimitri Foulquier, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a estar à disposição do treinador.

Como chega o Sevilla

Por outro lado, o Sevilla vive um momento mais complicado. O time da Andaluzia vem de três derrotas seguidas e perdeu posições na tabela. Assim, a equipe caiu para a 12ª posição, com 36 pontos, e pode ser ultrapassada pelo próprio Valencia em caso de derrota nesta sexta-feira.

A boa notícia é que o técnico García Pimienta não tem desfalques confirmados para encarar o Valencia. No entanto, Ruben Vargas, Adria Pedrosa e Tanguy Nianzou apresentaram problemas físicos e aparecem como dúvidas para o jogo desta sexta-feira.

Valencia x Sevilla

31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 11/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Mestalla, em Valência (ESP).

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Diakhaby, Gaya; D Lopez, Guerra, Barrenechea, Almeida; Duro. Técnico: Carlos Corberán.

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Lokonga, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Adams. Técnico: García Pimienta.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP).

