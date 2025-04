Tabata retorna aos relacionados do Inter e pode estrear em 2025 na Libertadores

O Inter divulgou a lista de jogadores aptos para o embate pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Entre os atletas se notabilizam o meio-campista Bruno Tabata, que poderá estrear na temporada no duelo contra o Atlético Nacional, e o zagueiro Clayton Sampaio. A tendência é de que sejam opções no banco.

Tabata participou da pré-temporada, mas ainda durante a preparação sentiu um desconforto na coxa esquerda. No entanto, depois se constatou uma lesão, que exigiu uma recuperação de sete semanas. O camisa 17 até demonstrou uma evolução em seu tratamento em momento anterior, mas houve um retrocesso em seu quadro.

Ele e Gabriel Carvalho retornaram aos treinamentos com o grupo, na última segunda-feira (7). O camisa 34, porém, ainda é desfalque para o Colorado. Apesar da ausência, a expectativa é de que volte a ficar à disposição nos próximos jogos. O zagueiro Clayton Sampaio também retorna aos relacionados. O defensor finalizou tratamento de uma contusão no calcanhar esquerdo. Inclusive, Óscar Romero pode atuar pela primeira vez na Libertadores desde que se transferiu para o Inter

Inter deve ir a campo com força máxima

O técnico Roger Machado provavelmente irá repetir o time titular que enfrentou o Cruzeiro em seu último compromisso. Havia um risco de tal cenário não ocorrer. Afinal, Carbonero não participou de uma das atividades que antecederam a partida e se tornou dúvida.

O receio não se concretizou, já que o colombiano esteve no treino, que finalizou a preparação, na última quarta-feira (09). Portanto, a tendência é que seja mantida a dupla de ataque com Valencia e o camisa 7. A avaliação do comandante é que há uma melhor associação entre os estrangeiros.

Com isso, o provável time titular deve ser: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick, Wesley; Valencia

Internacional e Atlético Nacional se enfrentam, nesta quinta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores.

Veja os relacionados do Internacional

– Goleiros: Anthoni e Ivan

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Kaique Rocha, Rogel e Vitão

– Laterais: Aguirre, Bernabei, Nathan e Ramon

– Volantes: Bruno Henrique, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia

– Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Óscar Romero

– Atacantes: Borré, Carbonero, Enner Valencia, Vitinho e Wesley

