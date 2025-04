Fluminense renova com lateral-direito Júlio Fidelis

O Fluminense acertou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato do lateral-direito Júlio Fidelis, da equipe Sub-20. O novo vínculo do Moleque de Xerém, assinado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, vai até o fim de 2028.

“Fico muito feliz em renovar contrato com o Fluminense, clube no qual farei dez anos em julho. Só tenho a agradecer a Deus, à instituição, meus empresários e minha família pelo suporte. Sem eles, nada disso seria possível. Estou muito esperançoso de que grandes coisas virão pela frente”, disse o jogador de 18 anos ao site oficial do clube.

Ele, aliás, marcou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na última quarta (9), em Atibaia (SP), pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20.

O jogador, natural de Macaé (RJ), defende o Flu desde 2015, quando chegou, então, via Projeto Guerreirinhos. Dessa forma, o jogador acumula convocações para Seleções de base e ganhou sua primeira oportunidade entre os profissionais em 2023, quando tinha apenas 16 anos. Em 2024, ele conquistou o título do Torneio Leonel Sánchez Lineros-CHI Sub-18 com 100% de aproveitamento.

