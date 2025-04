Sport x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos irregulares, Sport e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O Leão tem apenas um ponto em três jogos na 15ª posição, na zona de rebaixamento. Além disso, o time busca sua primeira vitória na competição. Do outro lado, o rubro-negro carioca tem quatro pontos na nona posição e quer entrar entre os oito para próxima fase da competição.

Onde assistir

A partida entre Sport e Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chegam Sport e Flamengo para o jogo

A equipe comandada por Regiane Santos ainda não sabe o que é vencer na competição. Logo na primeira rodada, a equipe do Sport acumulou uma derrota de 7 a 0 para a Ferroviária, sendo a maior até o momento do torneio. Em seguida, outro baque por 2 a 0 para o Real Brasília. Pela terceira rodada, as meninas do Leão arrancaram um empate com o Internacional. A partida foi marcada por racismo. Um pedaço de banana foi atirado no banco de reservas do Sport após o empate (2 a 2).

O Flamengo também não consegue manter a regularidade. Na rodada inicial, as meninas da Gávea perderam por 1 a 0 para o São Paulo, no Luso-Brasileiro. Posteriormente, a equipe de Maurício Salgado empatou por 3 a 3, no Joia da Princesa. No entanto, o time abriu três de vantagem no primeiro tempo, porém vacilou e cedeu empate na etapa final. Por fim, na terceira rodada, o Fla ganhou um respiro e aplicou uma goleada sobre o 3B da Amazônia por 5 a 1, no Luso-Brasileiro.

SPORT x FLAMENGO

4ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 11/4/2025 (sexta-feira), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Onde assistir: Sportv

SPORT: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia Maria, Isis e Pereirinha; Gessica, Jaque e Yanca. Técnica: Regiane Santos.

FLAMENGO: Vivi Holzel, Diovanna, Flávia Mota, Barraca e Chai; Driely, Louvain e Leidiane; Mariana, Valéria Cantuário e Vitória Almeida. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Elaise Juliana Santana Ferreira (Ambas PE)

