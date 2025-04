Tottenham empata com Eintracht na Liga Europa e decisão fica para o jogo da volta

Tottenham e Eintracht Frankfurt fizeram um bom jogo no Hotspur Stadium, em Londres, e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. Ekitiké abriu o placar para os alemães e Pedro Porro, em um golaço de letra, deixou tudo igual para os donos da casa. Ambos os gols saíram no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Spurs criou as melhores oportunidades, pressionou, mas não foi o suficiente para buscar a vitória.

Dessa maneira, o confronto está em aberto e a vaga para a semifinal da Liga Europa será definida na próxima quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), em Frankfurt. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Lazio e Bodo/Glimt. No primeiro jogo, o time norueguês levou a melhor e venceu os italianos em casa por 2 a 0.

O goleiro Kauã Santos foi um dos destaques da partida e ajudou o Eintracht Frankfurt a sair de Londres com o empate. Em sua melhor participação, o brasileiro fez grande defesa em finalização do sul-coreano Son.

Tottenham x Eintracht Frankfurt

Mesmo fora de casa, o Frankfurt conseguiu se impor e surpreendeu em Londres. Logo aos cinco minutos, os visitantes aproveitaram um vacilo de Maddison na saída de bola e Ekitiké finalizou da entrada da área para abrir o placar. No entanto, aos 25 minutos, o camisa 10 se redimiu com a torcida do Tottenham. Após cruzamento de Son, Solanke tocou de leve e a bola sobrou para Maddison na esquerda. Ele cruzou rasteiro, e Porro finalizou com uma bela letra para empatar o jogo.

A segunda etapa manteve o ritmo e ambas as equipes estavam abertas para o jogo. O Tottenham criava as melhores oportunidades. Na primeira boa chance, Son parou em grande defesa do goleiro brasileiro Kauã Santos. No lance seguinte, em jogada de escanteio, o Spurs ainda parou no travessão adversário. Por fim, o ritmo de jogo caiu no decorrer da partida e o time alemão valorizou o empate fora de casa.

