Thiago Motta entra na mira de Tottenham e Atalanta

Thiago Motta, ex-técnico da Juventus, pode assumir o comando do Tottenham ou da Atalanta, segundo informações divulgadas pelo jornal italiano ‘Tuttosport’, nesta quinta-feira (10).

De acordo com a publicação, o ítalo-brasileiro já iniciou conversas com alguns clubes europeus após ser demitido pela Juventus no mês passado. Tottenham e Atalanta seriam os mais interessados no treinador de 42 anos.

Tanto os Spurs quanto o time de Bérgamo podem trocar de treinador em breve. No Tottenham, Ange Postecoglou chegou a sugerir uma possível saída durante a entrevista coletiva desta semana, após uma sequência ruim na Premier League. Apesar de Marco Silva (Fulham) e Andoni Iraola (Bournemouth) estarem entre os favoritos para assumir o cargo, Motta também aparece como uma das opções.

Na Atalanta, Gian Piero Gasperini, que está no clube há vários anos, deve deixar o time no fim da temporada. O próprio treinador já admitiu essa possibilidade. Seu contrato termina no meio do ano e, embora exista a opção de renovação por mais um ano, ele não tem planos de ativá-la por enquanto.

Além disso, se Thiago Motta fechar com outro clube já neste verão europeu, a Juventus também sai ganhando. Isto porque o clube deixaria de pagar cerca de 15 milhões de euros em salários. O contrato de Motta com a Juve ia até 2027, mas ele foi demitido em março após uma série de resultados ruins. Ele comandou a Velha Senhora por nove meses.

