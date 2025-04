Entidades jornalísticas protestam contra ESPN por suspensão de comunicadores

A Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) se posicionaram em protesto à decisão da ESPN em afastar seis jornalistas. A emissora tomou esta atitude depois dos profissionais tecerem críticas à atual gestão da CBF. Na ocasião, os comunicadores abordaram acusações em reportagem da “Revista Piauí”, contra a administração de Ednaldo Rodrigues.

Confira a nota conjunta das entidades jornalísticas

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) manifestam veemente repúdio ao inaceitável afastamento, pela TV ESPN, de seis jornalistas do programa “Linha de Passe”, em decorrência da atuação desses profissionais na edição levada ao ar na última segunda-feira (7 de abril). Nessa data o programa repercutiu as denúncias publicadas pela revista piauí contra a gestão de Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em um flagrante ataque ao exercício do jornalismo, a direção da TV ESPN suspendeu por dois dias os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares, após reunião para a qual os convocou na tarde de terça-feira, 8.

As argumentações da empresa para a suspensão não se sustentam. Um dos jornalistas havia divulgado em sua rede social, quase quatro horas antes, qual seria o tema do programa, portanto a direção não poderia alegar que desconhecia a pauta. Nada na edição do programa fugiu dos preceitos básicos do jornalismo para que houvesse uma punição editorial, muito ao contrário.

O SJSP e a Fenaj prestam sua total solidariedade aos jornalistas suspensos e repudiam atitudes como a da TV ESPN, que parece ter cedido a eventuais pressões da CBF, que nesse caso se somariam a outras ações de intimidação às vozes críticas que essa entidade tem praticado”.





Detalhes do afastamento de jornalistas pela ESPN

Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares foram os jornalistas vítimas do afastamento. A crítica dos profissionais ocorreu na edição da última segunda-feira (7) do programa “Linha de Passe”.

Em publicação, a “Revista Piauí” expõe e detalha despesas milionárias da CBF. Tal episódio, aliás, provocou uma insatisfação interna na ESPN. Afinal, a emissora tem uma relação comercial com a entidade. Recentemente, as duas partes fecharam um acordo pelos direitos de transmissão da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, após o episódio, na edição da última terça-feira (8) do “Linha de Passe”, houve a participação de outros jornalistas. André Pilhal na apresentação, além de André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi nos comentários.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.