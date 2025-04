Alan Patrick prega humildade após brilhar pela Libertadores

O Internacional venceu o Atlético Nacional (COL) por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (10), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. Com o resultado, chegou aos quatro pontos em duas rodadas e lidera a chave. Destaque do jogo com um hat trick o meia Alan Patrick celebrou a grande atuação da equipe, principalmente no segundo tempo.

“O jogo foi muito difícil. Sabíamos que seria assim. O Atlético é inegavelmente uma equipe muito dorte, física e tecnicamente. Soubemos nos impor dentro da nossa casa. Criamos algumas oportunidades no primeiro tempo, mas depois do pênalti no segundo e a consequente expulsão, o jogo destravou. Passamos a controlar, evitamos a transição que estava facilitando para o adversário e vencemos com uma vantagem boa”, analisou o craque da noite.

Ao projetar as partidas que vem pela frente na competição, Alan Patrick reconheceu que, com a vitória desta quinta, um bom caminho para a classificação se abriu.

“Foi uma vitória muito importante. Teremos um jogo contra o Nacional do Uruguai na nossa casa, será fundamental pontuar também. Depois jogaremos duas partidas fora. Vamos seguir com humildade para buscar o objetivo, que é a classificação”, concluiu.

