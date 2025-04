Cruzeiro empresta o lateral Marlon ao Grêmio

O Cruzeiro acertou nesta quinta-feira (10) o empréstimo do lateral-esquerdo Marlon ao Grêmio. O jogador vestirá a camisa do Tricolor até o final da temporada. O clube gaúcho ainda possui opção de compra por três temporadas no final do vínculo.

Marlon atuou em apenas sete partidas pelo Cabuloso neste ano, sendo titular na derrota para o Mushuc Runa, na última quarta (09). Após a partida, o treinador Leonardo Jardim chegou a fazer elogios ao lateral em sua entrevista coletiva.

A negociação acontece no dia anterior ao encerramento da janela de transferências após os campeonatos estaduais. Marlon era um sonho antigo da diretoria tricolor, que tentou sua contratação no começo do ano. De acordo com o portal GE, o contrato prevê que o Grêmio pague 3 milhões de euros, cerca de R$ 23 milhões, ao Cruzeiro, caso o jogador atue em mais de 20 partidas no ano.

