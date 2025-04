Tricolores vivem noite de ‘rodada dupla’ decisiva no Maracanã

O Fluminense e seus torcedores vivem um dia de “rodada dupla” nesta quinta-feira (10). O clube terá jogos de peso pela frente tanto pela Sul-Americana quanto pela Superliga Feminina de vôlei. Aliás, o Flu incentivou os tricolores a estarem nas duas partidas.

A primeira parada foi no Maracanãzinho. A partir das 18h, o Tricolor lutou, mas não superou o Sesi Bauru e perdeu por 3 sets a 1, pelo terceiro jogo das quartas de final da Superliga Feminina. O clube, que costuma atuar na Hebraica, não mandava um jogo no local há mais de 40 anos.

“O jogo foi bom, as meninas mereceram estar aí nessa fase da Superliga. Elas lutaram o jogo todo, só que teve uma hora ali que o time do Bauru era superior e acabou levando o dia de hoje. Nunca vivi uma rodada dupla, digamos assim, sair de um esporte para o outro que é até maneiro. Já fui ver futebol feminino, já, mas em seguida, assim, é bem diferente. É um dia bom, né, porque o torcedor não tem igual.”, disse Vitor, torcedor do Fluminense.

Segundo tempo no Maraca

Em seguida, os torcedores já se encaminharam no Maracanã para a partida contra o GV San José, da Bolívia, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

“Hoje mesmo sem alguns titulares temos condições de vencer. Acho que pelo menos uns 2 a 0 para garantir a liderança”, complementou o torcedor.

A diretoria chegou a fazer promoção de ingressos para o duelo do vôlei. E deu certo. Quase 10 mil tricolores compareceram ao Maracanãzinho para acompanhar o duelo de vôlei. Já no estádio, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de maneira atencipada. O Tricolor, aliás, pode abrir vantagem na liderança de sua chave em caso de vitória.

