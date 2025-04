Atlético atropela o Iquique e assume liderança na Sul-Americana

Sem a menor dificuldade, o Atlético atropelou e venceu o Deportes Iquique (CHI) por 3 a 0 nesta quinta-feira (10) pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Rony, Hulk e Natanael marcaram no primeiro tempo no Mineirão, enquanto Scarpa anotou na etapa complementar. Vale lembrar que o Galo, punido pela Conmebol por conta de sinalizadores em jogo contra o River Plate, não teve a presença da Massa.

Com o resultado, o Atlético chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo H pelo saldo de gols. Assim, é seguido por Caracas (4), Cienciano (2), além do próprio Iquique (0). O time chileno, aliás, é lanterna não só no grupo, mas também no Campeonato Chileno, com cinco derrotas e um ponto.

Vale lembrar que apenas os líderes de cada grupo avançam para as oitavas de final da competição. Já os segundos colocados até passam de fase, mas disputam os playoffs. O Atlético fará agora dois jogos fora de casa na Sul-Americana, contra o Caracas (VEN) e o próprio Iquique, nos dias 23/4 e 8/5. Como a punição demora mais um jogo em casa, o Galo só reencontrará a Massa na última rodada, contra o Cienciano (PER).

Passeio mesmo em ritmo de treino

O Atlético logo fez valer o mando de campo (mesmo sem torcida) e a gigantesca diferença técnica entre as equipes; Dessa forma, o Galo abriu 1 a 0 com 34 segundos, quando Hulk tocou para Natanael, que cruzou na medida para Rony marcar de carrinho. No minuto seguinte, Scarpa marcou gol olímpico, mas a arbitragem anulou, assinalando que a bola saiu durante a cobrança.

Não demorou muito e o Galo chegou efetivamente o segundo gol. Novamente em bola parada, assim como no lance anulado de Scarpa. Desta vez, porém, Arana tabelou com Hulk e caiu na área. O centroavante cobrou e ampliou. O Atlético passou a jogar em “ritmo de treino”. Ainda assim, criou boas oportunidades, principalmente com Lyanco e Cuello. Aos 34, Rubens recebeu na área e serviu Natanael.

O Atlético voltou do intervalo com Caio Paulista no lugar de Guilherme Arana. Apesar da mudança, o Galo manteve a postura de apenas administrar o resultado, dosando energia para a temporada que tem também Brasileirão e Copa do Brasil. Ainda assim, o jogo “buscava” o Alvinegro, que fez o quarto, novamente em cobrança de pênalti. Aos 19, Menino cruzou, e Rodriguez botou a mão na bola. Hulk deixou Scarpa bater, que fez 4 a 0.

ATLÉTICO-MG X DEPORTES IQUIQUE

2ª rodada do Grupo H da Sul-Americana

Data: 10/04/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia, aos 26′ do 2T) , Lyanco (Vitor Hugo, aos 26′ do 2T) , Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista – Intervalo); Rubens, Alan Franco (Gabriel Menino, aos 10′ do 2T) e Gustavo Scarpa (Bernard, aos 26′ do 2T); Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

DEPORTES IQUIQUE: Requena; Orellana, Blázquez (Gomez – Intervalo), Saborit (Tyago Ferreira, aos 37′ do 2T) e César Fuentes; Carlos Rodriguez, Diego Fernandez (Antony Henriquez, aos 26′ do 2T) e Dávila; Alvaro Ramos (Barrera, aos 37′ do 1T) Moya e Parraguez (Hoyos – Intervalo) Técnico: Rodrigo Guerrero

Gols: Rony, aos 1′ do 1t (1-0); Hulk, aos 10′ do 1T (2-0), Natanael, aos 34′ do 1T (3-0) e Scarpa, aos 20′ do 2T (4-0)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Ulisses Mereles (PAR)

Cartões amarelos: Natanael e Gustavo Scarpa (ATL); Hoyos, Moya e Saborit (DEP)

Cartão vermelho:

