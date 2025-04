Colo-Colo x Fortaleza é cancelado após torcedores chilenos invadirem campo

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela segunda rodada da Libertadores, foi cancelada por conta de uma invasão de campo dos torcedores chilenos a partir dos 25 minutos do segundo tempo. O ambiente ficou tenso no Estádio Monumental de Santiago, e os times precisaram se dirigir para os vestiários.

O motivo da confusão generalizada foi a morte de dois torcedores na entrada do estádio antes da partida. Após quase duas horas de paralisação, a decisão da Conmebol foi pelo cancelamento da partida.

O regulamento prevê o seguinte emn caso de cancelamento. De acordo com a página 181, “nos casos em que a interrupção for imputada ao clube ou às pessoas será aplicado o previsto no código dispciplinar, além de pagar as custas pelos procedimentos”.

