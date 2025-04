Cano elogia Renato Gaúcho e destaca postura do Fluminense

O Fluminense jogou em ritmo de treino e goleou o GV San José, da Bolívia, por 5 a 0, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Autor de dois gols, Germán Cano entrou no segundo tempo e elogiou a postura ofensiva do time durante os 90 minutos. O argentino, no entanto, dividiu os méritos com o técnico Renato Gaúcho e elogiou o trabalho.

ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

“O trabalho do treinador (Renato Gaúcho) deu certo dentro de campo. Criamos muitas chances de gol e convertemos bem. Isso é muito bom para o centroavante. Aos poucos vamos entendendo a ideia de jogo do treinador. Agora é continuar trabalhando. Sabemos que não ganhamos nada, mas jogamos bem e conseguimos produzir”, disse o argentino.

Com os dois gols diante do time boliviano, Cano se tornou o maior artilheiro da história do Fluminense na Sul-Americana. Assim, o camisa 14 chegou a seis e ultrapassou Fred, com cinco. Além de marcas duas vezes contra o GV San José, o argentino também decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, da Colômbia, na estreia.

Com a vitória, o Fluminense manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos. Dessa forma, é o líder isolado do Grupo F. Já o GV San José, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com um ponto. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.