Zubeldía aponta causas para empate do São Paulo: ‘Jogamos 15 minutos mal’

O São Paulo se encaminhava para uma noite de paz com seu torcedor no Morumbis. Porém, o duelo desta quinta-feira (10), ficou marcado por um grande vacilo tricolor, que vencia a partida por 2 a 0 e acabou sofrendo o empate contra o Alianza Lima.

Depois do jogo, o treinador Luis Zubeldía destacou que o seu time poderia ter aproveitado suas oportunidades para definir a partida antes. Além disso, o comandante enfatizou que o São Paulo perdeu a vitória por conta de 15 minutos ruins.

“Posso dizer que tivemos nossa chance para poder liquidar a partida. Na Copa Libertadores você passa isso, 15 minutos mal e se perde uma partida que, ao meu entender, havia sido boa. 15 minutos mal em uma Copa Libertadores te custa”, pontuou.

Uma das questões que mais gerou discussão foi a saída de Ferreira. Autor de dois gols, o atacante deixou o gramado aos 19′ do segundo tempo, para a entrada de Wendell. Zubeldía explicou que teme mais uma lesão no time e recordou dos atletas que já estão fora, além de falar sobre as limitações do elenco.

“Ferreira é um jogador que, se eu deixo mais tempo, lesiona muscularmente. Vocês sabem a quantidade de lesionados que temos, quer que eu lesione outro? Cada vez que exige mais tempo que o normal, sofre lesões musculares e depois ficam 30 dias fora, que são cinco partidas. Aí você se recorda que Lucas está lesionado, que Oscar também, que Luiz, Maia. Eu não tenho outro extremo, tenho poucos extremos. Do lado direito a alternativa é Cédric e do lado esquerdo a alternativa é Wendell ou André. Não tenho outro extremo de experiência para essa situação”, ressaltou.

Responsabilidade

Zubeldía não se isentou da culpa pelo resultado. O treinador avalia que a entrada de Wendell não causou o efeito esperado. O argentino afirmou que o problema não passou pela saída de Ferreira, mas por conta de uma escolha, na sua visão, equivocada.

“Agora tem que entrar outro e cumprir. Não passa por tirar Ferreira, passa porque, lamentavelmente, a decisão minha não foi boa, em colocar o Wendell ali. Poderia ter buscado outra opção”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.