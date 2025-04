Cuca explica escolha por Atlético com força máxima contra o Iquique

Após a vitória do Atlético por 4 a 0 sobre o Deportes Iquique (CHI) pela segunda rodada da Sul-Americana, o técnico Cuca explicou porque não poupou jogadore e escalou o Galo com força máxima no Mineirão. O treinador pregou muito respeito ao rival, lanterna do grupo e do Campeonato Chileno.

Além disso, ele lembrou que outros clubes brasileiros tropeçarem recentemente tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. A derrota do Flamengo, que poupou titulares, para o Central Córdoba (ARG), portanto, pode ser um exemplo.

“Pelos resultados que vimos, todos os jogos na Sul-Americana e Libertadores apertados, derrotas inesperadas, então a ‘fragilidade’ é você que faz, com sua imposição, jogo, entrega. Durante a partida fizemos isso, durante o primeiro tempo. Fizemos o resultado do jogo, no segundo tempo, mesmo que você não queira, é normal que haja uma apatia. Uma boa vitória sem tomar gols é o que a gente precisava”, comentou Cuca.

Com o resultado, o Atlético chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo H pelo saldo de gols. Assim, é seguido por Caracas (4), Cienciano (2), além do próprio Iquique (0). Vale lembrar que o Galo, punido pela Conmebol por conta de sinalizadores em jogo contra o River Plate, não teve a presença da Massa.

“Outro dia, teve um jogo no Campeonato Paulista que acenderam todos os sinalizadores ao mesmo tempo. E sabe o que o árbitro fez? Deixou o jogo fluir. O que aquilo interferiu no jogo? É errado? É errado, mas isso aí não é o maior erro que se tem”, questionou Cuca.

Vale lembrar que apenas os líderes de cada grupo avançam para as oitavas de final da competição. Já os segundos colocados até passam de fase, mas disputam os playoffs. O Atlético fará agora dois jogos fora de casa na Sul-Americana, contra o Caracas (VEN) e o próprio Iquique, nos dias 23/4 e 8/5. Como a punição demora mais um jogo em casa, o Galo só reencontrará a Massa na última rodada, contra o Cienciano (PER).

Brasileirão

No entanto, o Atlético agora se prepara para encarar o Vitória pela terceira rodada do Brasileirão. Dessa forma, a bola vai rolar neste domingo (13), às 20h30, também no Mineirão. O time comandado por Cuca é o penúltimo colocado, com apenas um ponto.

O treinador sabe que não poderá contar com os zagueiros Igor Rabello, lesionado, e Lyanco, suspenso. Já o volante Alan Franco tornou-se dúvida após sair machucado no 4 a 0 sobre o Iquique. O atacante Júnior Santos, lesionado, é dúvida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.