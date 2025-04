Jogador do Benfica, Di María se torna alvo de investigação na Itália

Ángel Di María, atualmente jogador do Benfica, figura entre os vinte nomes investigados por autoridades italianas relacionados à prática de jogos online em plataformas não autorizadas. O simbólico jogador argentino teria se envolvido com apostas ilegais durante sua passagem pela Juventus — entre 2022 e 2023. A Justiça tem apurado atividades ocorridas justamente no período.

Informações do jornal italiano ‘Corriere della Sera’ indicam que Ministério Público de Milão identificou uma rede de jogadores que teria frequentado salas privadas de pôquer online no período. As ações contavam com proteção por senha e eram organizadas à margem da regulamentação da Agência das Alfândegas e dos Monopólios da Itália.

Os envolvidos, de acordo com apuração, não buscavam obter lucro com essas apostas. Ao contrário, a prática estaria ligada ao lazer em momentos de folga, porém com peculiaridades. Os pagamentos ocorriam por intermédio de uma relojoaria, onde os jogadores adquiriam relógios da marca Rolex. O local este entre os alvos de apreensão pela Polícia Judiciária, que recolheu valores superiores a um milhão de euros.

Outros nomes além de Di Maria

Atletas como Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri e Junior Firpo também estão envolvidos. O tenista Matteo Gigante e mais dez nomes que não pertencem ao meio esportivo completam a lista de investigados.

Embora a multa financeira estipulada seja baixa — cerca de 250 euros —, a possível punição disciplinar aplicada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) pode acarretar sanções esportivas. A FIGC ainda não se pronunciou oficialmente sobre a abertura de processos disciplinares, mas há a expectativa de manifestação em breve.

Casos semelhantes de apostas ilegais já haviam atingido o futebol italiano anteriormente. Sandro Tonali e Nicolò Fagioli foram os primeiros atletas a sofrerem penalidades, ainda que em contextos distintos, relacionados a apostas esportivas. Fagioli chegou a declarar publicamente: “As apostas consumiram a minha vida, perdi muito dinheiro”.

Assim sendo, o episódio envolvendo Di María adiciona novos capítulos à crescente preocupação com o impacto das apostas ilegais no ambiente do futebol profissional italiano. Afinal, o número de atletas envolvidos e o modo sofisticado de operação do esquema despertam atenção especial das autoridades e do público esportivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.