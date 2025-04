Grupo entra na Justiça para impedir que Mário seja CEO da SAF do Fluminense

Apoiado por um grupo de sócios do Fluminense (Futuro Flu), o advogado Leandro Gama entrou com uma ação civil pública sobre a SAF. Afinal, ele tenta impedir que o presidente Mário Bittencourt ocupe um cargo remunerado, de CEO, e apresente conflito de interesses no processo. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o grupo busca fazer com que o processo de criação da SAF não aconteça de forma sigilosa. Assim, que ele apresente uma prestação de contas ao torcedor tricolor. A reunião do Conselho Deliberativo acontece na próxima segunda-feira (14), nas Laranjeiras, e terá transmissão ao vivo pela FluTV.

Eles também reivindicam a divulgação completa do planejamento relacionado ao processo. Diante disso, querem que o clube detalhe todas as etapas, prazos e critérios.

Na ação, esse movimento reitera que o clube é um patrimônio cultural e social, com relevância histórica para o futebol brasileiro e para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, salientam que as decisões devem acontecer de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente, sem favorecer interesses pessoais.

De acordo com a gestão do Fluminense, a ação “se baseia em uma suposição de que a reunião seria sigilosa”. Assim, ela acusa o grupo de tentar tumultuar o debate sobre a criação da empresa que irá gerir o futebol tricolor.

Nota oficial do clube

“A ação tem claro caráter político, evidenciando o objetivo de quem quer, a todo custo, tumultuar o processo de debate e esclarecimentos aos conselheiros acerca do tema SAF, transformando o assunto em uma bandeira de campanha.

O Fluminense está conduzindo este processo com toda a transparência que ele exige. As dúvidas são naturais e serão esclarecidas à medida que houver uma proposta concreta. A referida reunião não tem caráter deliberativo.