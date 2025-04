Corinthians inaugura tour sobre sua história no Parque São Jorge

Nesta sexta-feira (11), o Corinthians inaugura o tour ‘Raízes Alvinegras’ no Parque São Jorge. O evento dura até duas horas e leva torcedores, turistas e interessados pela história do clube a um passeio pelas instalações e dependências do Timão. Ao longo do percurso, os visitantes recebem explicações sobre o ambiente, os 115 anos de história, além de conhecerem a história de ídolos e outras personalidades marcantes.

O departamento cultural do Corinthians criou o tour em parceria com o Grupo UP. Desse modo, a entrada custa R$ 62 e pode ser comprada no site www.tourraizesalvinegras.com.br.

Além disso, ao final do passeio, os torcedores podem visitar o Memorial de Conquistas. Aliás, lá estão expostas as principais taças do clube, incluindo o troféu do Paulistão deste ano, conquistado na final diante do Palmeiras, no fim de março.

“É uma alegria e uma grande satisfação estar aqui inaugurando mais um produto dessa gestão maravilhosa. Sou um torcedor nascido aqui, raiz, e cada dia que entro para trabalhar é uma satisfação. Parabéns pelo trabalho de todos. Espero que, daqui para frente, possamos cada vez mais trazer o torcedor para dentro e mostrar essa história maravilhosa do Corinthians”, declarou o presidente Augusto Melo. Ele esteve acompanhado de Raul Corrêa, diretor do departamento cultural.

Mosqueteiro é recuperado no Corinthians

Por fim, com o objetivo de tornar o passeio ainda mais especial e nostálgico, o clube restaurou o ônibus “Mosqueteiro”, que transportava os jogadores na década de 1970. O veículo, portanto, fará parte do tour e promete oferecer uma experiência única aos visitantes, cheia de memórias da história corintiana.

