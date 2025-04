Everaldo celebra oportunidade e golaço pelo Fluminense: ‘Mais bonito da minha carreira’

O Fluminense não tomou conhecimento e, em ritmo de treino, goleou o San José (BOL) por 5 a 0, pela 2ª rodada do Grupo F da Sul-Americana. Assim, um dos destaques da partida foi Everaldo, que aproveitou a chance como titular e anotou dois golaços no Maracanã, sendo um deles de voleio.

Após a partida, o atacante ressaltou que esse foi o tento mais bonito de sua carreira. No lance, o jogador aproveitou o cruzamento pela direita e com boa movimentação projetou o corpo para a finalização. Além disso, ele brincou sobre o famoso “DVD de Renato Gaúcho”.

“Foi o gol mais bonito da minha carreira e um dos mais importantes, até por conta do contexto. Fiz um gol pelo Fluminense, no Maracanã, e em uma Sul-Americana, então para mim é muito importante e está entre os gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira”, disse.

“Ele ainda não me deu. Vou pedir para ele esse DVD aí. Ele fala bastante, mas ainda não deu. Vou ver se aprendo alguma coisa (risos)”, completou.





Oportunidade diante de um intenso calendário

Depois das saídas de John Kennedy e Kauã Elias, Everaldo chegou para ser o reserva imediato de Germán Cano. Nesse sentido, o jogador sabe que encontrar espaço entre os titulares não será tarefa fácil, mas citou que Renato necessitará de todos em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro.

“Eu não levo para esse lado não, eu levo para o lado de que quem ganha com isso é o Fluminense. A disputa é sadia, o Cano é um cara que tem uma marca histórica no clube, então quando for decidido pelo Renato de eu começar jogando eu tenho que entrar e fazer o meu melhor. A temporada é grande, são vários jogos, vários campeonatos, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Mundial”, afirmou.

“É humanamente impossível um jogador jogar todos esses jogos. Vai precisar do grupo, o Renato já falou que ele não tem um time, ele tem um grupo. Foi decidido hoje de entrar dez jogadores diferentes dos que vinham ultimamente, então, para mim, é entrar e fazer o meu trabalho. E fico feliz pelo Cano que entrou e em cinco minutos fez dois gols”, concluiu.

