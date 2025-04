CBF pede vitória do Fortaleza em jogo cancelado na Libertadores

Após o cancelamento forçado de Colo-Colo e Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá suporte para que o Leão do Pici seja declarado como vencedor do confronto. A própria confederação falou sobre o tema por meio de nota oficial.

A entidade máxima do futebol brasileiro contatou tanto o diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, como também os chamados Órgãos Judiciais da organizadora do torneio continental. Nas duas interpelações, a CBF elenca o artigos que foram violados com a situação caótica que se instaurou na capital chilena.

Fato é que, neste momento, as atenções da Conmebol se concentram em saber a viabilidade de retomar a partida. A saber, essa decisão virá após análise do Comitê Disciplinar para entender as dimensões do incidente e também questões de segurança.

A cronologia da tragédia

Uma confusão se formou na parte da entrada do Estádio Monumental David Arellano onde, além de tumulto, dois torcedores colocolinos morreram supostamente atropelados por uma viatura da polícia. Apesar de não haver confirmação, as informações apuradas dão conta de que eles tinham 13 e 18 anos de idade.

Com a manutenção do duelo dentro das quatro linhas, um clima de revolta tomou conta de parte das arquibancadas. Além de objetos arremessados no gramado, os vidros que separam as partes foram quebrados e uma invasão de torcedores inviabilizou a continuidade do duelo mesmo após duas horas de aguardo.

Consequências ainda mais graves

Por conta das invasões ao gramado do Monumental David Arellano, o clube violou o Artigo 12 do Código Disciplinar da Conmebol em que aponta, como um dos pontos de infração, “Invadir ou tentar invadir o campo de jogo”. Além disso, houve outra violação, no mesmo artigo, que se refere a “Qualquer outra falta de ordem ou disciplina que possa ser cometida no estádio ou nas suas imediações antes, durante e no final de um jogo.“

Existem 15 modalidades distintas de punição previstas para infrações dos itens do Código Disciplinar em questão. Nesse sentido, elas podem varias de jogar com interdição parcial das arquibancadas, portões fechados e até mesmo exclusão. Nesse caso, podendo variar do torneio em curso como também de edições futuras.

