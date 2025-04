Após receber propostas, Botafogo-PB vai manter jogo contra Flamengo em João Pessoa

Flamengo e Botafogo-PB vão se enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil. Diante disso, o clube paraibano recebeu propostas para levar a partida com mando dos nordestinos para outros estádios. Porém, de acordo com o CEO da SAF do clube, Alexandre Gallo, nenhuma oferta será aceita, e o embate será no Almeidão, em João Pessoa.

“Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é, principalmente, para premiar o nosso torcedor, que está nos abraçando neste momento importante. Tenho certeza de que será uma grande festa”, garantiu Alexandre Gallo, em entrevista à ‘TV Globo Paraíba’.

O Botafogo-PB recebeu quatro propostas para vender o mando de campo. Brasília, Cariacica, São Luís e Manaus foram as opções. Contudo, o clube entendeu que sair de casa em um momento de reconstrução não seria bem-visto pelos torcedores. Aliás, uma das propostas chegou a R$ 4 milhões, quatro vezes mais que o Belo arrecadou no Campeonato Paraibano 2025.

Portanto, Botafogo-PB x Flamengo será no dia 30 de abril ou 1o de maio, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o duelo de volta acontece no Maracanã, na semana do dia 21 de maio.

