De la Cruz emplaca nova sequência como titular no Flamengo

De la Cruz procura engrenar de vez como titular do Flamengo. Na derrota para o Central Córdoba na última quarta-feira, o uruguaio chegou ao sétimo jogo seguido, o que se torna a segunda maior sequência dele no Rubro-Negro. Em 2024, ele sofreu com lesões no segundo semestre e quase não teve oportunidades.

Aliás, De la Cruz está próximo de igualar a sua maior sequência de jogos como titular. Entre abril e junho de 2024, o meio-campista fez 10 partidas como titular. Depois, ele sofreu com lesões e, de julho a dezembro, atuou apenas 16 vezes, sendo 13 como titular.

Aliás, na última quarta-feira, Nico deu sinais de esperanças ao Flamengo. Foi ele quem marcou o único gol do Rubro-Negro na derrota para o Centra Córdoba, pela segunda rodada da Libertadores. Ele voltou a surpreender em um golaço, porém não conseguiu evitar o revés vexatório para o humilde time argentino.

Com Filipe Luís, o camisa 18 atua de forma mais “estática”. O treinador busca preservar a estrutura tática, sobretudo pelo controle proporcionado pela atual dupla de volantes. Embora o uruguaio tenha atuado anteriormente em funções ofensivas, tanto no River Plate quanto na seleção do Uruguai, Filipe prefere mantê-lo numa zona mais central de organização.

