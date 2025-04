Duelo entre Fluminense e Santos pode marcar reencontro entre Ganso e Neymar

Nos meses que antecederam a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, os nomes de dois jovens encantavam os torcedores e pediam passagem na Seleção Brasileira, do então técnico Dunga. Neymar e Ganso formavam uma dupla de sucesso no Santos, que viria a conquistar a América no ano seguinte. Entretanto, não estiveram naquela lista e viram, de longe, o Brasil ser eliminado pela Holanda, nas quartas de final.

Quase quinze anos depois, os dois terão a oportunidade de se reencontrar em solo brasileiro, agora em lados opostos. Afinal, o meia se tornou ídolo do Fluminense e voltou a erguer o troféu da competição mais importante do continente, em 2023. O atacante, por sua vez, retornou ao Peixe doze anos depois de sua saída e passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

As duas equipes medem forças neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. De um lado, Neymar pode voltar de lesão (edema na coxa esquerda), porém a tendência é que atue poucos minutos. Do outro, Ganso superou uma miocardite e foi titular na goleada por 5 a 0 sobre o San José, pela Sul-Americana. O camisa 10 também deve ficar como opção, algo que dependerá da comissão de Renato Gaúcho.

Confrontos anteriores

Não será o primeiro confronto entre os amigos. Em 2013, se enfrentaram no clássico San-São, com o triunfo do Alvinegro Praiano por 3 a 1, com direito a um gol de Neymar. O jogador também deu uma assistência para Ezequiel Miralles, enquanto o meia sofreu com a torcida do Santos, incomodada por ele defender as cores de um arquirrival.

Três temporadas depois, o ídolo santista estava consolidado no Barcelona e também na Seleção Brasileira, enquanto Ganso iniciava sua trajetória no Sevilla, comandado por Sampaoli. Em campo, Vitolo abriu o placar para os donos da casa, enquanto Messi e Luis Suárez viraram para a equipe catalã (2 a 1). O atleta tricolor, portanto, ainda não sabe o que é vencer quando o amigo está no time adversário.

Revelados juntos nas categorias de base do Santos, ambos foram os protagonistas da equipe nas conquistas, em 2010, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, levaram o Peixe ao tricampeonato da Libertadores. Por fim, agora, podem se reencontrar e são duas das atrações para o confronto deste domingo (13).

