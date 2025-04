Paulo Henrique, do Vasco, fala sobre pouco tempo de preparação

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, projetou o duelo deste sábado (12) contra o Sport, pela terceira rodada do Brasileirão, em São Januário. A partida se dá apenas quatro dias depois do último compromisso cruz-maltino, também no Caldeirão, contra o Puerto Cabello (VEN), na terça (8), pela Sul-Americana.

O jogador lamentou o pouco tempo de preparação entre um duelo e outro, mas celebra o fato de poder atuar diante do torcedor.

“Expectativa muito boa. Tivemos poucos dias de trabalho desde a última partida. Então, creio que estamos mais na base da conversa, dos ajustes porque o calendário está corrido, muitos jogos seguidos. Mas por isso que o professor tem passado coisas importantes nestes poucos dias de trabalho. Mas a expectativa é a melhor possível. Dentro de casa, com apoio da nossa torcida, com a união do nosso grupo, com toda a instrução da comissão técnica, creio que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e chegar aos seis pontos, que é o nosso objetivo”, disse.

Após a derrota para o Corinthians, por 3 a 0, no último sábado (5), o Vasco tenta voltar a vencer no Brasileirão e chegar, assim, aos seis pontos. Atualmente, a equipe do técnico Fábio Carille surge na 11ª posição, com três pontos, mas um saldo negativo de dois. O jogo contra o Sport é neste sábado, às 21h (de Brasília).

