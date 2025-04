O rei fica em Anfield! Liverpool anuncia renovação de contrato com Salah

O Liverpool anunciou, nesta sexta-feira (11), a renovação de Mohamed Salah por mais uma duas temporadas. Assim, o jogador, de 32 anos, assina até junho de 2027 e afasta os rumores de que poderia sair de graça ao fim desta temporada. Os Reds publicaram fotos do egípcio em um trono e com a inscrição “Vida longa ao rei”, em referência à forma como a torcida o trata.

“É claro que estou muito animado. Temos uma equipe ótima agora. Antes também tínhamos uma equipe ótima. Mas assinei porque acho que temos a chance de ganhar outros troféus e curtir meu futebol”, disse o atacante.

É o fim de uma das três novelas que passa o Liverpool neste fim de temporada. Afinal, além de Salah, o zagueiro Virgil Van Dijk e o lateral-direito Alexander-Arnold também estão em fim de contrato. Contudo, estão em situações diferentes. De acordo com a imprensa europeia, o holandês está perto de renovar com o clube, enquanto o jogador inglês tem proposta do Real Madrid e pode fechar com os espanhóis.

Salah disputou 394 partidas pelo Liverpool, com 243 gols marcados. Dessa maneira, somente nesta temporada, são 32 bolas na rede e 22 assistências.

“É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei oito anos, espero que sejam 10. Curtindo minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos da minha carreira”.

Salah está perto de conquistar seu nono título pelo Liverpool

Até o momento, Salah conquistou oito títulos pelo Liverpool. Entre eles estão a Champions League. Mundial de Clubes e Supercopa da Europa.

“Eu gostaria de dizer para (os fãs) que estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu assinei aqui porque acredito que podemos ganhar muitos grandes troféus juntos. Continue nos apoiando e daremos o nosso melhor, e espero que, no futuro, ganhemos mais troféus”, finalizou.

O egípcio está perto de colocar mais um caneco em sua coleção. Afinal, o Liverpool lidera a Premier League com 11 pontos de diferença para o Arsenal, segundo colocado, faltando sete rodadas para o fim da competição. Assim, no domingo (13), os Reds enfrentam o West Ham, em Anfield.

