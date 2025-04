Ex-Vasco, Patrick de Lucca acerta com o Cuiabá

Pouco após rescindir com o Vasco, o volante Patrick de Lucca acertou sua transferência para o Cuiabá, que disputa a Segunda Divisão do Brasileirão em 2025. O próprio Dourado anunciou a chegada do atleta de 25 anos nesta sexta-feira (11), dia em que o jogador passou por exames médicos antes de assinar.

O Vasco, no entanto, mantém 20% do passe do volante, contratado em 2023. No Cruz-Maltino, porém, não encontrou muito espaço, atuando em apenas dez partidas. Duas delas, aliás, foram em 2025, quando o Vasco atuou com o time alternativo no início do Campeonato Carioca.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atleta tem ainda passagens por clubes importantes. Foram três temporadas no Bahia, com mais de 100 presenças. E, em 2024, realizou 35 jogos pelo Ceará, ajudando o clube cearense a conquistar o acesso ao Brasileirão.

De Lucca, aliás, foi o primeiro reforço desde a criação da SAF do Vasco. Ele chegou de graça para 2023 após a citada passagem pelo Bahia. No Cruz-Maltino, porém, não encontrou muito espaço, especialmente após sofrer grave lesão no joelho logo em seu começo.

A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito se deu em treinamento em março de 2023. Nesta primeira temporada, foram apenas quatro jogos. Em 2024, após voltar de lesão, atuou em mais quatro partidas antes de acertar com o Ceará por empréstimo.

